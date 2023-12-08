Ноябрь 2023 – самый жаркий в истории. Как и весь год

Рекордные температуры фиксируются климатологами шестой месяц подряд. Европейское климатическое агентство объявило, что в ноябре – шестой месяц подряд – земной шар установил новый месячный рекорд жары, добавив самую жаркую осень к уже побитым рекордам жары в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии