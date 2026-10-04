"Купибилет": около 40% россиян не планируют путешествовать на Новый год

Около 40% опрошенных россиян не планируют путешествовать на новогодних праздниках. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
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