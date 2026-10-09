ИИ написал второй том «Мертвых душ».

Для работы использовались письма, черновики и записные книжки Гоголя. Фото: Сбер ПРАВМИР. В России в продаже появилась книга «Мертвые души.
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