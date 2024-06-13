КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА МОШЕННИКИ БЕРУТ КРЕДИТЫ НА ВАШИ ПАСПОРТА. ЧТО ПОКАЗАЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ АФЕРЫ В России всё чаще стали происходить случаи мошенничества с использованием украденных паспортных данных.
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