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США рассчитывают подготовить план урегулирования конфликта на Украине до зимы

США рассчитывают подготовить план урегулирования конфликта на Украине до зимы

США рассчитывают в течение ближайших недель разработать инициативу по урегулированию конфликта на Украине и передать ее российской стороне.

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