На Украине призвали всех граждан участвовать в конфликте с Россией

Гражданам Украины пора прекратить относиться к конфликту с Россией как исключительно к делу военных. С таким призывом выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Алексей Данилов.
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