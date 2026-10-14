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Стало известно, общались ли российские дипломаты с Хаменеи

Стало известно, общались ли российские дипломаты с Хаменеи

Замглавы МИД России Георгий Борисенко в беседе с RTVI отметил, что на Смоленской площади не могут «давать каких-то комментариев насчет руководителя другого государства».

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