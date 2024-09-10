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Царьград

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В Самаре трамвай сошёл с рельсов и встал на дороге

В Самаре трамвай сошёл с рельсов и встал на дороге

Утром было затруднено движение не только электротранспорта, но и автомобилей.В Самаре во вторник, 10 сентября, на пересечении Полевой и Арцыбушевской сошёл с рельсов трамвай.

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