Сегодня площадке Филоновского ДК прошел отборочный этап смотра-конкурса самодеятельных коллективов «Край родной, ты творить вдохновляешь» среди коллективов художественной самодеятельности Краснокоротковского, Филоновского, Галушкинского, Староаннинского сельских поселений.
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