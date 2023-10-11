Заморозки в Крыму могут повлиять на урожай плодовых растений

Согласно прогнозу крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в степных и предгорных районах Крыма температура воздуха может достигнуть ноябрьского показателя.
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