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Заморозки в Крыму могут повлиять на урожай плодовых растений

Заморозки в Крыму могут повлиять на урожай плодовых растений

Согласно прогнозу крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в  ближайшие два дня в степных и предгорных районах Крыма температура воздуха может достигнуть ноябрьского показателя.

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