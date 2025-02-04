Уолтц рассказал о месте встречи Путина и Трампа

Ни подтверждения, ни опровержения информации о возможной встрече президентов России и США в ОАЭ или Саудовской Аравии, предложенных российской стороной, не сделал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
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