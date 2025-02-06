На Байкале пропали двое рыбаков

На озере Байкал пропали два рыбака. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Бурятии в своем Telegram-канале. Двое мужчин, по утверждению родственников, отправлялись на рыбалку 4 февраля и до сих пор не вернулись домой.
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