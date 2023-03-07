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Роберт Ренан: «В России куда более силовой футбол, чем в Бразилии. Буду привыкать»

Роберт Ренан сравнил Мир РПЛ с чемпионатом Бразилии. «Отличие, которое бросилось в глаза — это то, что в России куда более силовой футбол, направленный на физическую силу, нежели на технику, как в Бразилии.

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