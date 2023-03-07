Роберт Ренан: «В России куда более силовой футбол, чем в Бразилии. Буду привыкать»

Роберт Ренан сравнил Мир РПЛ с чемпионатом Бразилии. «Отличие, которое бросилось в глаза — это то, что в России куда более силовой футбол, направленный на физическую силу, нежели на технику, как в Бразилии.
Популярные статьи
- Артем Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Терюшков о словах Дзюбы про традиционные ценности: «Артем – русский человек, впитал это с молоком матери. На коллективном Западе идет воплощение самых смелых планов мировых сатанистов»
Свежие комментарии