НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    ПОШЛИ НА "Х" в свои тюркские издания... ЗДЕСЬ ИЗВОЛЬТЕ ГОВОРИТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ!Болгарда балалар ...
  • Антонина Лаврентьева
    "Аргументы и факты" не в курсе , что Зеля никто по должности? Наркоша курьер между бандеровцами и их кураторами.И все!Фәрит Мөхәммәтшин...
  • Николай
    А почему статья без перевода? Если уж выходишь на "большие" ресурсы, будь добр и пиши на государственном языке, или п...Миңнеханов: Татар...

Алексеевск районыннан Лисичанскига аккумуляторлар, шиннар һәм мотор мае китерделәр

Алексеевск районыннан Лисичанскига аккумуляторлар, шиннар һәм мотор мае китерделәр

Лисичанскига Татарстаннан чираттагы гуманитар ярдәм килде. Фото: © «Татар-информ» Алексеевск муниципаль районы башлыгы Сергей Демидов алып барган гуманитар йөк составына 600 литр мотор мае, автомат тапшырулар тартмасы өчен 200 литр май, 600 литр антифриз, 16 аккумулятор, автобуслар һәм махсус техника өчен 66 автомобиль шины, шулай ук май суыртып агызу өчен насослар кергән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх