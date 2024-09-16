Алексеевск районыннан Лисичанскига аккумуляторлар, шиннар һәм мотор мае китерделәр

Лисичанскига Татарстаннан чираттагы гуманитар ярдәм килде. Фото: © «Татар-информ» Алексеевск муниципаль районы башлыгы Сергей Демидов алып барган гуманитар йөк составына 600 литр мотор мае, автомат тапшырулар тартмасы өчен 200 литр май, 600 литр антифриз, 16 аккумулятор, автобуслар һәм махсус техника өчен 66 автомобиль шины, шулай ук май суыртып агызу өчен насослар кергән.
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