Россиянам назвали дешевеющие даже при высокой инфляции продукты

Вопреки тому, что в России фиксируется ускорение инфляции в июле, некоторые продукты и товары станут дешевле, рассказала в беседе с «Прайм» директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.
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