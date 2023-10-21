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Власти Казахстана обязали госслужащих знать казахский язык. План до 2029 года

Власти Казахстана обязали госслужащих знать казахский язык. План до 2029 года

Кабинет министров Казахстана принял концепцию развития казахского языка на ближайшие шесть лет, которая предусматривает обязательное владение государственным языком для отдельных категорий госслужащих, а также расширение сферы его использования в общественной жизни.

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