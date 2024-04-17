Власти Нижневартовска назвали сроки строительства новых мест для отдыха

Новые места для отдыха в Нижневартовске (ХМАО) могут начать строить летом в 2025 году. Среди потенциальных локаций аллея возле Комсомольского озера и участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы.
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