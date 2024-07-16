Радиостанция RBB уволила своего сотрудника за пост о покушении на Трампа

Немецкая радиостанция RBB приняла решение уволить комика Себастьяна Хотца и приостановить его передачу из-за поста в социальной сети X, где он выразил одобрение к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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