Международный арбитраж отказал компании Фридмана и Авена в смене арбитра

Заявка Люксембургской ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова на отвод американского арбитра Шона Мерфи в споре о национализации Sense Bank (бывшего украинского Альфа-банка) была отклонена председателем административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).