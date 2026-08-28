Михаил Швыдкой и Сергей Жуков презентовали мюзикл "Плакса"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Презентация мюзикла "Плакса" режиссера Валерия Маркина по одноименному сериалу канала "СТС" состоялась на сцене Московского театра мюзикла, передает корреспондент ТАСС.
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