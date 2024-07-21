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Франция отказала ряду журналистов из РФ в допуске на Олимпиаду-2024

Франция отказала ряду журналистов из РФ в допуске на Олимпиаду-2024

REUTERS/Kai Pfaffenbach Французские власти отказали ряду российских журналистов в допуске на Олимпийские игры в Париже, опасаясь потенциальных "шпионов", заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

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