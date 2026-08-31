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Бьянка Цензори шокировала поклонников скромным нарядом: вместо откровенных луков — закрытый комбинезон на прогулке с детьми Канье

Бьянка Цензори шокировала поклонников скромным нарядом: вместо откровенных луков — закрытый комбинезон на прогулке с детьми Канье

Бьянка Цензори вышла в закрытом комбинезоне с детьми Канье Уэста Бьянка Цензори, известная своими эпататными и ультраминималистичными образами, удивила публику неожиданно консервативным выбором одежды.

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