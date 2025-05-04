Свиное сердце в действии: 620 дней спасения для детей с заболеваниями сердца Юлия ЧелкановаСвиное сердце стало объектом захватывающих исследований американских медиков, которые разработали инновационный метод спасения новорожденных с критическими пороками сердца.
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