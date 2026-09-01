«Минимум века»: США обрушили нефтяной экспорт союзника до критических значений

Совокупный экспорт сырой нефти Саудовской Аравии через Персидский залив и Красное море за период с 1 по 23 августа составил в среднем 3,23 миллиона баррелей в сутки – это самый низкий месячный показатель как минимум с начала XXI века.
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