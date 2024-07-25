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Минцифры допустило введение лимита в 20 сим-карт на каждого гражданина России

Минцифры допустило введение лимита в 20 сим-карт на каждого гражданина России

Москва, 25 июля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает вопрос введения лимита на количество сим-карт, которое может приобретать каждый гражданин РФ.

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