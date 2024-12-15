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Ниже по статусу, бросил в беременность, жил в ее квартире: Карина Зверева рассказала об отце ребенка

Ниже по статусу, бросил в беременность, жил в ее квартире: Карина Зверева рассказала об отце ребенка

В 2017 году Карина Зверева впервые стала мамой. Ребенок появился в союзе актрисы с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым.

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ВД
Вовладар Даров
Дура дурой, жила бы с Ветровым и горя не знала!
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