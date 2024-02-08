Электроснабжение в Астраханской области восстановлено в полном объеме

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Как известно, вчера в регионе возникло массовое отключение электроэнергии, в результате чего остались без Астрахань (главным образом левобережная часть) и ряд населенных пунктов Приволжского, Камызякского, Наримановского, Икрянинского районов.