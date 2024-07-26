Госуслуги и RuStore станут обязательными к предустановке в 2025 году

Госуслуги и RuStore станут обязательными к предустановке в 2025 годуПравительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV.
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