Сотрудники УФСБ по ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 беспилотников ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 312 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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