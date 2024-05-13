Сотрудники УФСБ по ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 беспилотников ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 312 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).