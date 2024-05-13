ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Semeniuk
    Настала ЭРА уничтожения человечества-укров, прибалтов. Кто следующие?В Эстонии задумал...
  • Марина Биченова
    Потому что мы в Азербайджане 😂Суд в Петербурге ...
  • Георгий Михалев
    На восточную окраину зассали, думают на западной окраине отсидятся.В Эстонии задумал...

Сотрудники УФСБ по ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 беспилотников ВСУ

Сотрудники УФСБ по ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 беспилотников ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 312 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх