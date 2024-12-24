В Челябинске похитили девушку

В челябинском микрорайоне на глазах у жителей похитили молодую женщину. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью понедельника, 23 декабря, в микрорайоне Чурилово в Челябинске.
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