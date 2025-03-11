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Царьград

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Песков: России не стоит расслабляться из-за паузы в военной помощи США Украине

Песков: России не стоит расслабляться из-за паузы в военной помощи США Украине

Дмитрий Песков подчеркнул, что прекращение военной помощи США Украине не должно вводить Россию в заблуждение.

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