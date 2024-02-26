Глава СК России поручил проверить обращение многодетной матери из Тамбова

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение многодетной матери из Тамбова. Женщина рассказала, что её семья с 2018 года стоит на очереди на получение положенного по закону земельного участка.
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