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Новости Тамбова

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Глава СК России поручил проверить обращение многодетной матери из Тамбова

Глава СК России поручил проверить обращение многодетной матери из Тамбова

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение многодетной матери из Тамбова. Женщина рассказала, что её семья с 2018 года стоит на очереди на получение положенного по закону земельного участка.

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