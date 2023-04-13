Аргументы недели

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  • Evgenija Palette
    Надо их ПРИМЕРНО И НАВСЕГДА ( без права возвращения) ВЫГНАТЬ! Раз выгнать, два выгнать. ПОТОМ ПРИВЫКНУТ... (У китайце...МИД России вызвал...
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    Они думают, что люди забывают, что они делают. Люди помнят всё.МИД России вызвал...
  • Вадим Скоробогатов
    Вызвали?..Ну и что дальше???...ГНАТЬ НАДО, а не недовольство предъявлять.Хватит СОПЛИ жевать.МИД России вызвал...

Советник Пушилина Гагин: группировка войск Украины практически блокирована на западных окраинах Артемовска

Советник Пушилина Гагин: группировка войск Украины практически блокирована на западных окраинах Артемовска

Группировка Вооруженных сил Украины в настоящий момент практически блокирована на западных окраинах города Артемовска (украинское название — Бахмут).

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