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Ямаль станет лучшим молодым игроком ЧМ-2026, считают букмекеры. Дуэ и Кубарси – в топ-3 фаворитов на награду

Букмекеры обновили котировки на приз лучшему молодому игроку ЧМ-2026. Фаворитом на награду котируется полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль, забивший 1 мяч в 6 играх на турнире.

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