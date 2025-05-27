Захарова иронично ответила оппозиции Дагестана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично ответила оппозиционно настроенным медиаресурсам Дагестана, сравнив их реакцию на визит дипломата с детским стишком Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел».
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