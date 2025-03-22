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Аргументы и Факты

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МИД: Россия имеет право ответить на удары Украины по энергообъектам

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ Украине из-за продолжающихся обстрелов энергетических объектов, Киев не оставляет попытки сорвать переговорный процесс, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

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Комментарии
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Eduard
Так действуйте,надоела ваша болтовня!
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