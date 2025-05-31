«На караул!»: в Петропавловской крепости прошёл развод караулов 

Торжественная церемония на плацу Нарышкина бастиона состоялась в этом году впервые В одном из самых ярких и зрелищных воинских ритуалов приняли участие военнослужащие отдельной роты почётного караула Ленинградского военного округа и военный оркестр.
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