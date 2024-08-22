Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ части бывшей промзоны Хапиловка

Территорию бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы преобразят и благоустроят. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город уже назначил оператора.
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