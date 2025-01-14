В Южной Корее силовики хотят войти в резиденцию Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга

В Сеуле — столице Южной Кореи — следователи государственного антикоррупционного агентства и полицейские пытаются проникнуть в президентскую резиденцию для ареста главы государства Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии