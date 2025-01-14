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В Южной Корее силовики хотят войти в резиденцию Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга

В Южной Корее силовики хотят войти в резиденцию Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга

В Сеуле — столице Южной Кореи — следователи государственного антикоррупционного агентства и полицейские пытаются проникнуть в президентскую резиденцию для ареста главы государства Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга.

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