Я ЗДОРОВ!

108 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Молодцов
    Да, пошли они на хрен, эти Британские учёные.Риски коронавирус...
  • zygmund nedialkow
    Таки таким способом хотят уничтожить большую часть населения на планете.Риски коронавирус...
  • Лиза Ростовчанка (Лиза)
    вернее подкожный и висцеральныйКак избавиться от...

Маленькие хитрости для похудения: экономим калории с помощью холодной картошки

Маленькие хитрости для похудения: экономим калории с помощью холодной картошки

Если вы хотите эффективно похудеть, вам не придется мучить себя бесчисленными диетами и строгими правилами.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Лиза Ростовчанка (Лиза)
«Если вы хотите похудеть, вам нужен дефицит калорий. Вы должны потреблять больше калорий, чем потребляете» «В идеале, она наполовину наполнен овощами, а на четверть - гарниры" Как надоели эти недоучки копирайтеры
Lora Некрасова
Есть вчерашнюю холодную картошку или преданные забвению макароны - ну уж извините, диетологи. За кого вы нас считаете! Это еда для поросят. И притом, поросята от неё не худеют, а только поправляются.

Картина дня

наверх