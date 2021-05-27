Маленькие хитрости для похудения: экономим калории с помощью холодной картошки

Я ЗДОРОВ!КулинарияМаленькие хитрости для похудения: экономим калории с помощью холодной картошки Если вы хотите эффективно похудеть, вам не придется мучить себя бесчисленными диетами и строгими правилами.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛиза Ростовчанка (Лиза)«Если вы хотите похудеть, вам нужен дефицит калорий. Вы должны потреблять больше калорий, чем потребляете» «В идеале, она наполовину наполнен овощами, а на четверть - гарниры" Как надоели эти недоучки копирайтерыLora НекрасоваЕсть вчерашнюю холодную картошку или преданные забвению макароны - ну уж извините, диетологи. За кого вы нас считаете! Это еда для поросят. И притом, поросята от неё не худеют, а только поправляются.
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