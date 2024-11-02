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Царьград

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Бомбардировка 9 часов. В огне приграничье и Киев. Уничтожен штаб "Каркена"*. Мощные удары по группировке вторжения в Брянщину?

Бомбардировка 9 часов. В огне приграничье и Киев. Уничтожен штаб "Каркена"*. Мощные удары по группировке вторжения в Брянщину?

Серия взрывов и почти непрекращающаяся воздушная тревога над Украиной продолжается до сих пор. Бомбардировка длилась более 9 часов.

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