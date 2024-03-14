Девушка пострадала в серьёзном ДТП с фурой под Рязанью

Авария произошла в среду, 13 марта, примерно в 14:50 на 207 километре автодороги М-5 «Урал». Предварительно, 27-летний житель Пензы за рулём «Рено Логан» врезался в стоявшую фуру «Скания» под управлением 35-летнего мужчины.