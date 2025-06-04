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Царьград

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Московская биржа начала торги фьючерсами на биткоин для инвесторов

Московская биржа начала торги фьючерсами на биткоин для инвесторов

Московская биржа запустила торги фьючерсами на биткоин для квалифицированных инвесторов. Нововведение позволит фиксировать стоимость сделок и избежать спекуляций на сторонних площадках.

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