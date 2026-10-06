Полицейский с Адмиралтейских верфей обвиняется во взятке в 160 тысяч

Дело старшего лейтенанта полиции Станислава Абрамова поступило в Петроградский районный суд Петербурга — по версии следствия, он получил 160 тысяч рублей за изменение квалификации хищения металла с «Адмиралтейских верфей» на менее тяжкое преступление.