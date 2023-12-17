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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахмонов задушил Томпсона за четыре секунды до конца второго раунда

На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в среднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном. Рахмонов задушил соперника за несколько секунд до конца второго раунда.

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