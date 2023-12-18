Гордость — самый страшный грех!

Мой дед не был добрым. Наверное, я толком и не знаю, каким он был. Молчаливый. Расчищает снег во дворе… Несет в кухню ведро с углем… Рубит дрова… Чистит в сарае у коровы… Чешет кабана и говорит с ним, как с лучшим другом… Ведет на луг теленка… Или курит у открытой печки, глядя на огонь.