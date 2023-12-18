Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    А второй малыш? Тоже лапочка!!!Осиротевший ягнен...
  • Элеонора Коган
    Так мило и трогательно, лапочка - ягнёночек просит внимания и ласки         у хозяина!!!Осиротевший ягнен...
  • Элеонора Коган
    Так мило и трогательно!!!!Самим так хочется их расцеловать!!!Животные тоже люб...

Гордость — самый страшный грех!

Мой дед не был добрым. Наверное, я толком и не знаю, каким он был. Молчаливый. Расчищает снег во дворе… Несет в кухню ведро с углем… Рубит дрова… Чистит в сарае у коровы… Чешет кабана и говорит с ним, как с лучшим другом… Ведет на луг теленка… Или курит у открытой печки, глядя на огонь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх