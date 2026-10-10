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Царьград

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Вертолёт нашёл 67-летнего грибника, пропавшего в лесу на двое суток

Вертолёт нашёл 67-летнего грибника, пропавшего в лесу на двое суток

67-летнего жителя деревни Старо, заблудившегося 6 октября во время похода в лес, искали двое суток с участием вертолёта, спасателей, полиции и волонтёров.

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