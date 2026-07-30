В Аргентине при крушении вертолёта экстренных служб погибли семь человек

Семь человек погибли в аргентинской провинции Сан-Хуан в результате крушения вертолёта Bell 412, который был направлен для тушения пожаров, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны и местные власти.
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