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Аргументы и Факты

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В Аргентине при крушении вертолёта экстренных служб погибли семь человек

В Аргентине при крушении вертолёта экстренных служб погибли семь человек

Семь человек погибли в аргентинской провинции Сан-Хуан в результате крушения вертолёта Bell 412, который был направлен для тушения пожаров, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны и местные власти.

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