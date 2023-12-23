WP: коллеги обвиняемого в утечке документов Пентагона знали о его странностях

В ходе расследования дела об утечке секретных документов Пентагона выяснилось, что коллеги главного подозреваемого, военнослужащего Джека Тейшейры, предупреждали руководство о его странностях и маргинальном мышлении.
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