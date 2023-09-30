День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: запреты на работу

Можно ли работать на даче, убираться дома, солить капусту и сажать чеснок в особый праздник День Веры, Надежды, Любови 30 сентября — запреты 30 сентября православные христиане отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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